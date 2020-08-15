YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!

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ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!

ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Öyle ki, 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri, 14 Ağustos tarihinde bitiyor. Üniversite tercihlerini 'ye bildiren adaylar ise YKS tercih sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Bilindiği gibi, üniversite yerleştirme sonuçları ile beraber öğrencilerin istediği üniversite/bölüme gidip gidemeyecekleri belli olacak. Peki, 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite yerleştirme sonuçları takvimi!

Giriş Tarihi: 15.8.2020 07:11 Son Güncelleme: 15.8.2020 07:11 ABONE OL
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak, takvimi belli mi?

ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, üniversite tercih sürecinde sona yaklaşılırken merak edilmeye başlandı. tarafından yapılan duyuru neticesinde, 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, son gün ve saate kadar üniversite tercih listelerini 'ye bildirecek. Tercihlerini yapanlar YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, adayların istedikleri üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekler neticesinde belli olacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak, takvimi belli mi?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

'nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak, takvimi belli mi?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
  • Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak, takvimi belli mi?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!
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