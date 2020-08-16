2020 ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Bugün yapılan ALES sınav soruları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları...

Kişilerin, üniversite kariyerlerini devam ettirmek için girdikleri ALES sınavı bugün gerçekleşti. ALES sınav soruları ve cevapları ne zaman belli olacak? Ayrıca binlerce kişi ALES puan hesaplama konusu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. 2020 - ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül tarihinde açıklanacak. ALES puan hesaplama konusunda araştırmalar da devam ediyor. ALES sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? SÖZEL, SAYISAL ALES PUAN HESAPLAMA

ALES puan türleri ve test ağırlıklarında puan hesaplamak için ALES SAYISAL PUANI SAYISAL TESTİNDE 0.75, SÖZEL TESTİNDE 0.25 ile hesaplanıyor.

Aynı şekilde ALES sözel puanı sayısal testi ile 0.25, sözel testinde 0.75 ile hesaplanıyor.

ALES eşit ağırlık puanı sayısal testi 0.50, sözel testi 0.50 olarak hesaplanıyor.