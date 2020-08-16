2020 ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Bugün yapılan ALES sınav soruları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları...

Kişilerin, üniversite kariyerlerini devam ettirmek için girdikleri ALES sınavı bugün gerçekleşti. ALES sınav soruları ve cevapları ne zaman belli olacak? Ayrıca binlerce kişi ALES puan hesaplama konusu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. 2020 - ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül tarihinde açıklanacak. ALES puan hesaplama konusunda araştırmalar da devam ediyor. ALES sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
ALES puan türleri ve test ağırlıklarında puan hesaplamak için ALES SAYISAL PUANI SAYISAL TESTİNDE 0.75, SÖZEL TESTİNDE 0.25 ile hesaplanıyor.
Aynı şekilde ALES sözel puanı sayısal testi ile 0.25, sözel testinde 0.75 ile hesaplanıyor.
ALES eşit ağırlık puanı sayısal testi 0.50, sözel testi 0.50 olarak hesaplanıyor.
2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
Sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
ALES SINAV SONUÇLARI, ÖSYM TARAFINDAN 7 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK. ÖSYM SINAV SORULARI VE CEVAPLARININ DA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SINAVA GİREN ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞILMASI BEKLENİYOR.