AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu on binlerce öğrenci tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Liselerinde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. Adaylar, sınavın ardından AÖL sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. Konuyla ilgili MEB'den son dakika açıklaması geldi. Peki, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.
2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.