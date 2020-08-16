AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması

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ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ile ilgili ’den açıklaması

Açık Lise kapsamında öğretim hayatlarına devam eden on binlerce öğrenci ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, adaylar 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sınava katılım göstermişlerdi. Sonuçların açıklanması ise büyük bir heyecanla bekleniyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklaması geldi. Peki, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 16.8.2020 16:20 Son Güncelleme: 16.8.2020 16:20 ABONE OL
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması

ne zaman açıklanacak? sorusu on binlerce öğrenci tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Liselerinde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. Adaylar, sınavın ardından AÖL sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. Konuyla ilgili 'den açıklaması geldi. Peki, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm..gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması
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