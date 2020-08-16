Bu sene üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten son dakika duyurusu: 2020 Üniversiteler açılacak mı, son durum ne?

Üniversitelerin açılacağı tarih ağustos ayına girmemizle birlikte hem öğrenciler hem de üniversite adayları için merak konusu olmaya başladı. YÖK'ten gelen son dakika haberine göre 2020 yılında üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu. Peki, üniversitelerde uzaktan eğitim mi olacak ve üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, YÖK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre üniversitelerin açılacağı tarih ve bu yılki eğitim sistemi hakkında detaylar...

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, bu yıl üniversiteler Eylül ayında açılacak mı, eğitim nasıl olacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...