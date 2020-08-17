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soru ve cevapları yayınlandı mı? ile 2020 ne zaman açıklanacak?

16 Ağustos’ta gerçekleşen ve ’nın ardından soru ve cevapları merak edilmeye başlandı. Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testine giren öğrencilere 150 dakika süre tanındı. Akademik eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler elde edecekleri puana yönelik ön tahminde bulunabilmek için ALES soru ve cevap anahtarı kılavuzunu görüntüleyebilecek. Konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken sonuçlar için sorgulamalar yapılıyor. Peki yayınlandı mı? ile 2020 ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.8.2020 11:40 ABONE OL
ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

soru ve cevapları tüm sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Akademik kariyer planları olan adaylar 89 ayrı sınav merkezinde gerçekleşen sınavda ter döktü. Zorlu geçen sınavın ardından elde edecekleri puanlara tahmin yürütmek için ve soruları ve cevaplarına yöneldi. sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih belli olurken soru ve cevaplarına yönelik araştırmalar sürüyor. Buna göre; yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 ne zaman açıklanacak?

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından 16 Ağustos 2020 tarihinde ALES sınavı yapıldı. Adaylar, hayallerine uzanabilmek için zorlu sorular karşısında ter dökerken; sınavın bitmesiyle beraber soru ve cevapları sorgulamaya başladı. henüz yayınlanmazken konuya yönelik tüm detayları haberimizde derledik.

ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. tarafından güncel açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u ÖSYM tarafından açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES HAKKINDA

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı ve olan , ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

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ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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