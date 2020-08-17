ALES soru ve cevapları tüm sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Akademik kariyer planları olan adaylar 89 ayrı sınav merkezinde gerçekleşen sınavda ter döktü. Zorlu geçen sınavın ardından elde edecekleri puanlara tahmin yürütmek için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soruları ve cevaplarına yöneldi. ÖSYM sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih belli olurken soru ve cevaplarına yönelik araştırmalar sürüyor. Buna göre; ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından 16 Ağustos 2020 tarihinde ALES sınavı yapıldı. Adaylar, hayallerine uzanabilmek için zorlu sorular karşısında ter dökerken; sınavın bitmesiyle beraber soru ve cevapları sorgulamaya başladı. ALES soru ve cevapları henüz yayınlanmazken konuya yönelik tüm detayları haberimizde derledik.