ALES soru ve cevapları tüm sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Akademik kariyer planları olan adaylar 89 ayrı sınav merkezinde gerçekleşen sınavda ter döktü. Zorlu geçen sınavın ardından elde edecekleri puanlara tahmin yürütmek için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soruları ve cevaplarına yöneldi. ÖSYM sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih belli olurken soru ve cevaplarına yönelik araştırmalar sürüyor. Buna göre; ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 16 Ağustos 2020 tarihinde ALES sınavı yapıldı. Adaylar, hayallerine uzanabilmek için zorlu sorular karşısında ter dökerken; sınavın bitmesiyle beraber soru ve cevapları sorgulamaya başladı. ALES soru ve cevapları henüz yayınlanmazken konuya yönelik tüm detayları haberimizde derledik.
ALES soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından güncel açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u ÖSYM tarafından açıklanacak.
ALES sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.