Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Öğrencilerin gözü burada! 17 Ağustos 2020 MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama....

Öğrencilerin gözü burada! 17 Ağustos 2020 MEB ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama....

Binlerce öğrenci bu sabah saatlerinden itibaren hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği gibi adaylar 25-26 Temmuz tarihlerinde AÖL sınavına katılmışlardı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden bugün açıklanması beklenen AÖL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 17 Ağustos AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 09:27 Son Güncelleme: 17.8.2020 09:29 ABONE OL
AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? 17 Ağustos MEB 2020 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

ile ilgili son dakika araştırmaları günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Liselerinde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sınava katılım sağlamışlardı. Gözler bugün açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? İşte 17 Ağustos

AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde erişime açılacak. Fakat MEB sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama yapmış değil.

AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? 17 Ağustos MEB 2020 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL'DEN DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? 17 Ağustos MEB 2020 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilerin gözü burada! 17 Ağustos 2020 MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama....
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA