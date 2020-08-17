Memur olmak isteyen binlerce adayın gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav tarihleri belli oldu. Lisans başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihlerine çevirdi. Tam bu noktada Lise ve önlisans mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım göstermeyi düşünenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!
KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular için gün sayan adaylar KPSS önlisans sınavına 25 Ekim, ortaöğretim sınavına 22 Kasım, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül'de girecek.
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020 KPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.