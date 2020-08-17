LGS nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı 2020: MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB e okul kayıt ekranı üzerinden lise 1.nakil yani 2.tercih sonuçları sorgulanmaya başladı. 10-14 Ağustos tarihleri arasında lise nakil işlemlerini tamamlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. MEB takvimine göre LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Buna göre; 2020 LGS nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
10-14 tarihleri arasında nakil işlemlerini tamamlayan öğrenciler LGS nakil tercih sonuçlarını sorguluyor. MEB takvimine göre, LGS nakil sonuçları bugün erişime açılacak.
LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
LGS nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.
8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.
LGS nakil sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
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14 Ağustos'ta sona eren nakil başvurularının sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçları www.meb.gob.tr adresinde olacak. 17 Ağustos'ta sonuçların belli olması ile birlikte 2. nakil süreci başlayacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı