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nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı 2020: ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tercih sonuçları için heyecan dorukta! Herhangi bir liseye yerleşemeyenler boş kontenjanlara göre okul seçimlerini gerçekleştirdi ve okul müdürlüklerinde onaylattırdı. e okul kayıt ekranı üzerinden LGS tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. MEB tarafından boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil olarak nitelendirdiği sorgulanmaya devam ediyor. Peki 2020 sorgulama nasıl yapılır? MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.8.2020 10:06 ABONE OL
LGS nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı 2020: MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. e okul kayıt ekranı üzerinden lise 1.nakil yani 2.tercih sonuçları sorgulanmaya başladı. 10-14 Ağustos tarihleri arasında lise nakil işlemlerini tamamlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. MEB takvimine göre açıklanma tarihi belli oldu. Buna göre; 2020 sorgulama nasıl yapılır? MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10-14 tarihleri arasında nakil işlemlerini tamamlayan öğrenciler LGS nakil tercih sonuçlarını sorguluyor. MEB takvimine göre, LGS nakil sonuçları bugün erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. 'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

LGS nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı 2020: MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1.NAKİL (2.TERCİH) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

henüz açıklanmadı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

14 Ağustos'ta sona eren nakil başvurularının sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçları www..gob.tr adresinde olacak. 17 Ağustos'ta sonuçların belli olması ile birlikte 2. nakil süreci başlayacak.

LGS nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı 2020: MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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LGS nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı 2020: MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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