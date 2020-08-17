LGS nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı 2020: MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB e okul kayıt ekranı üzerinden lise 1.nakil yani 2.tercih sonuçları sorgulanmaya başladı. 10-14 Ağustos tarihleri arasında lise nakil işlemlerini tamamlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. MEB takvimine göre LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Buna göre; 2020 LGS nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB ile LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10-14 tarihleri arasında nakil işlemlerini tamamlayan öğrenciler LGS nakil tercih sonuçlarını sorguluyor. MEB takvimine göre, LGS nakil sonuçları bugün erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.