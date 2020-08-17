Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

tercih sonuçları için geri sayım başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan işlemlerin ardından gözler üniversite yerleştirme sonuçlarına çevrildi. tarafından açıklanacak olan sonrası adaylar kazandıkları üniversiteyi öğrenebilecek. Öte yandan ÖSYM’nin resmi internet sitesinden YKS yerleştirme tercih sonuçları ile ilgili önemli bir duyuru geldi. Yayınlanan takvimde 2020 YKS tercih sonuçları için tarih verildi. İşte ÖSYM ile 2020 üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 17.8.2020 13:58 Son Güncelleme: 17.8.2020 13:58 ABONE OL
YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama!

Yüksek Öğretim Kurumları () bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın katılımıyla gerçekleşti. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran öğrenciler açıklanan sonuçların ardından 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini de tamamladı. 'nin resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre ne zaman açıklanacak sorusu yanıtını buldu. YKS yerleştirme sonuçları ile adaylar kazandıkları üniversiteyi resmen öğrenebilecek. Peki, YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile sorgulama ekranı!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzun bir çalışma döneminin ardından bu yıl gerçekleşen sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2020 YKS tercih sonuçları için heyecan üst seviyeye çıktı.

ÖSYM'DEN ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yayınlanan takvime göre üniversite yerleştirme sonuçları için tarih verildi.

YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama!

YKS TERCİH SONUÇLARI...

tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama!

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama!

TERCİHLERİ ERDİ

'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA