YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın katılımıyla gerçekleşti. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran öğrenciler açıklanan sonuçların ardından 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini de tamamladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıtını buldu. YKS yerleştirme sonuçları ile adaylar kazandıkları üniversiteyi resmen öğrenebilecek. Peki, YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Uzun bir çalışma döneminin ardından bu yıl gerçekleşen sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2020 YKS tercih sonuçları için heyecan üst seviyeye çıktı.
ÖSYM'den yayınlanan takvime göre üniversite yerleştirme sonuçları için tarih verildi.
YKS TERCİH SONUÇLARI...
YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.