Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 bahar dönemi AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ile ilgili açıklamanın MEB tarafından dün yapılması bekleniyordu. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından yakından takip edilirken beklenen açıklama dün gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim Liselerinde eğitim hayatını sürdüren öğrenciler, 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanan AÖL 2. dönem sınavlarının sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte MEB 2020 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde erişime açılacaktı. Fakat MEB tarafından dün beklenen açıklama yapılmadı.
Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.
Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.