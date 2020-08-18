Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 bahar dönemi AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 bahar dönemi AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

güz dönemi sınav sonuçları merakla bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre dün açık lise öğrencileri ile paylaşılması planlanan AÖL sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama yapmadı. Sonuçların bugün açıklanması bekliyor. Bu bağlamda AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. AÖL 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 18.8.2020 08:00 ABONE OL
Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 bahar dönemi AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ile ilgili açıklamanın MEB tarafından dün yapılması bekleniyordu. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından yakından takip edilirken beklenen açıklama dün gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim Liselerinde eğitim hayatını sürdüren öğrenciler, 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanan AÖL 2. dönem sınavlarının sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte MEB 2020 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde erişime açılacaktı. Fakat MEB tarafından dün beklenen açıklama yapılmadı.

Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 bahar dönemi AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL'DEN DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 bahar dönemi AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 bahar dönemi AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA