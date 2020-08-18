AKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB ile Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları sorgulama ekranı!

AKS sonuçları için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Temmuz'da düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı'na katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşacak. Sınavın üzerinden 15 gün geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı. Hal böyle olunca AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
AKS sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi yer alıyordu. AKS sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor.
İşte AKS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Takvime göre sınavın ardından 15 gün içinde açıklanması gereken AKS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.
AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz'da yapıldı.
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.