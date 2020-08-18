AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2020 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi'nde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler 25-26 Temmuz tarihleri arasında AÖL 2. Dönem sınavlarına girdi. Sınavın ardından ise heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre AÖL sınav sonuçları için tarih verilmişti. 17 Ağustos'un işaret edilmesine rağmen Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmaması nedeniyle AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, 2020 AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre sonuçların 17 Ağustos'ta erişime açılacağı söylendi. Dün açıklanmayan AÖL sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
MEB'in resmi internet sitesi (meb.gov.tr) adresi üzerinden sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu ekrana doğrudan gidebilirsiniz.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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AÖL'DEN DUYURU
Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.
Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.