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sorgulama! 2020 ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi Güz Dönemi sınav sonuçları için geri sayım başladı. 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın ardından gözler açıklamasına çevrildi. Milli ğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden konu ile ilgili açıklama yayınlanmıştı. ’in 17 Ağustos tarihini işaret etmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı da büyük merak konusu oldu. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 18.8.2020 10:46 ABONE OL
AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2020 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi'nde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler 25-26 Temmuz tarihleri arasında AÖL 2. Dönem sınavlarına girdi. Sınavın ardından ise heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre için tarih verilmişti. 17 Ağustos'un işaret edilmesine rağmen sınav sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmaması nedeniyle AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, 2020 AÖL ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre sonuçların 17 Ağustos'ta erişime açılacağı söylendi. Dün açıklanmayan AÖL sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

'in resmi internet sitesi (meb.gov.tr) adresi üzerinden sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2020 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AÖL'DEN DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2020 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2020 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

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AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2020 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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