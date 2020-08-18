KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

Memur olmak isteyen binlerce adayın gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav tarihleri belli oldu. Lisans başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihlerine çevirdi. Tam bu noktada Lise ve önlisans mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım göstermeyi düşünenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

KPSS NE ZAMAN?

KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular için gün sayan adaylar KPSS önlisans sınavına 25 Ekim, ortaöğretim sınavına 22 Kasım, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül'de girecek.