KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

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2020 ne zaman yapılacak? ile KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan binlerce aday 2020 sınav tarihlerini merak ediyor. Her yıl belli tarihlerde yapılan ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. Devlet kadrosunda yer almak isteyenler kendilerini ilgilendiren KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihlerini sorguluyor. Eylül ayına kısa süre kala konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Buna göre; ? ile 2020 KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 18.8.2020 07:38 Son Güncelleme: 18.8.2020 07:38 ABONE OL
KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

Memur olmak isteyen binlerce adayın gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı sınav tarihleri belli oldu. Lisans başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihlerine çevirdi. Tam bu noktada Lise ve önlisans mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım göstermeyi düşünenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Peki ? ile 2020 KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

KPSS NE ZAMAN?

KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular için gün sayan adaylar KPSS önlisans sınavına 25 Ekim, ortaöğretim sınavına 22 Kasım, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül'de girecek.

KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 2020

Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 başvuruları 'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

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KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi!
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