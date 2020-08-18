LGS 2. nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB LGS 2. nakil tercih başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor?

LGS nakil tercihleri e-Okul ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Bugün itibarıyla erişime açılan 2. Nakil tercih işlemlerine ilişkin detaylar merakla araştırılıyor. LGS 2. Nakil tercihleri ne zaman bitiyor ve başvuru nasıl yapılır soruları konuyla ilgili detaylar arasında öne .çıkıyor. Adayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarih aralığında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, LGS 2. Nakil tercihleri ne zaman bitiyor ve başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…
LGS NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 17 Ağustos tarihinde başladı, 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 2. nakil başvurularını 21 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
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2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.