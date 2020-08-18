Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklaması! "İzin verilmeyecek"

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Son Dakika Haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama... Okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç yüz yüze eğitim... | Video

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.

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