YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan bu işlemin ardından adaylar heyecanlı bekleyişe başladı. Dilediği üniversiteyi kazanmak için büyük bir çaba gösteren öğrenciler YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırırken, ÖSYM'den konu ile ilgili duyuru geldi. 2020 YKS tercih sonuçları için tarih verildi. Peki, YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzun bir çalışma döneminin ardından bu yıl gerçekleşen sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2020 YKS tercih sonuçları için heyecan üst seviyeye çıktı.

ÖSYM'DEN ÜNİVERSİTE TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yayınlanan takvime göre adayların heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları için tarih verildi.