YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan bu işlemin ardından adaylar heyecanlı bekleyişe başladı. Dilediği üniversiteyi kazanmak için büyük bir çaba gösteren öğrenciler YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırırken, ÖSYM'den konu ile ilgili duyuru geldi. 2020 YKS tercih sonuçları için tarih verildi. Peki, YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi!
Uzun bir çalışma döneminin ardından bu yıl gerçekleşen sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2020 YKS tercih sonuçları için heyecan üst seviyeye çıktı.
ÖSYM'den yayınlanan takvime göre adayların heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları için tarih verildi.
YKS TERCİH SONUÇLARI...
YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.