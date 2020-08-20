Okullar HES koduyla eğitime hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın okullara dönebilmesi için aynı özveriyi, çabayı çok daha yoğun bir biçimde gösterme zamanı. O yüzden bugün kolları sıvadık. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak olan okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi. Bakan Selçuk'un "Okulum Temiz Belgesi" takdim töreninde yaptığı açıklamalar şöyle:"Okulları hangi mekanda ne yapacağız nasıl yapacağız öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık. Uzaktan eğitimle ilgili bir toplantımız olacak. Çocuklarımızın çok büyük oranında altyapı olarak erişim sorunu yok, ama eksik kalan yerlerle ilgili alınması gereken tedbirlerin üzerinde çalışıyoruz.Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olacak. Bizim kültürümüzde oyunlar inanılmaz zengin. Bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun listesini çıkardık. Sonra bu oyunların içinde seçim yaptık. Çok yakın temas gerektirmeyen oyunları seçip temassız oyunlar kitapçığı hazırladık. Bu şu anda hazır ve bütün öğretmenlerimize verebileceğimiz bir döküman haline geldi.2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu. Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız, görüşmeler sürüyor. Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız.Velilerimizin, öğrencilerimizin, servis görevlilerimizin hepsinin HES kodu vasıtası ile bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürümüze onun iletilebilmesi için bir çalışmamız var bunun ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda paylaşacağız."