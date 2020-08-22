ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçları açıklaması! 2020 Üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından YKS tercih sonuçları merakla bekleniyor. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Konuya yönelik en son açıklama ise ÖSYM Başkanı Aygün'den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini duyurdu.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI!

YKS tercih sonuçlarına ilişkin güncel gelişmeler yakından takip edilirken konuya yönelik en son açıklama ÖSYM Başkanı Aygün'den geldi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.