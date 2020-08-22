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Başkanı Aygün'den tercih sonuçları açıklaması! 2020 ne zaman açıklanacak?

Başkanı tarafından tercih sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Uzun ve yorucu maratonun ardından bu yıl sınava giren adaylar üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını sorguluyor. Konuya yönelik güncel gelişmeler yakından takip edilirken Başkanı Aygün’den önemli açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacaklarının sinyalini verdi. İşte ÖSYM başkanı tarafından gelen son dakika açıklaması!

Giriş Tarihi: 22.8.2020 15:26 Son Güncelleme: 22.8.2020 15:48 ABONE OL
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçları açıklaması! 2020 Üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından tercih sonuçları merakla bekleniyor. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar 'den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Konuya yönelik en son açıklama ise Başkanı Aygün'den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini duyurdu.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI!

YKS tercih sonuçlarına ilişkin güncel gelişmeler yakından takip edilirken konuya yönelik en son açıklama ÖSYM Başkanı Aygün'den geldi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçları açıklaması! 2020 Üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖYSM Başkanı Aygün: "Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçlarını açıklayacağız"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçları açıklaması! 2020 Üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE?

31 Ağustos-4 Eylül 2020'de tarihleri arasında üniversite kayıtları gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.

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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçları açıklaması! 2020 Üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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