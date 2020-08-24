Lise LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? MEB ile 2020 LGS 2. nakil sonuçları ERİŞİME AÇILDI!

Lise tercihleri ile beraber yerleştikleri okullardan başka liseye naklini aldırmak isteyen vatandaşlar LGS 2. Nakil sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ederken beklenen açıklama geldi. 17-21 Ağustos tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından sonuçlar erişime açıldı. Bu kapsamda lise tercihleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS 2. Nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
Liselere Geçiş Sistemi ile beraber MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2. Nakil sonuçları için MEB bugünü yani 24 Ağustos'u işaret etmişti. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okulların açıkladığı boş kontenjanlara göre adaylar dilerlerse yeniden tercihlerini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda ikinci tercih sonucunda da istediği okula yerleşemeyen bireyler yeniden başvuruda bulunabilecek…
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıda yer alan link üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen tüm açıklamaları takip edebilir sonuçlar açıkladığında duyurular bölümünden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...
Öte yandan, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.