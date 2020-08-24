Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Lise LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? MEB ile 2020 LGS 2. nakil sonuçları ERİŞİME AÇILDI!

Lise 2. nakil tercih başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ile 2020 LGS 2. nakil sonuçları ERİŞİME AÇILDI!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında binlerce öğrenci yerleştikleri okullardan farklı liseye naklini aldırabilmek için 2. nakil başvurularını gerçekleştirdi ve tercih sonuçları için bekleyişe geçmişti. Bu noktada tarafınca yayınlanan takvime göre lise ikinci tercih sonuçlarının bugün erişime açıldı. Peki, 2020 LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı mı? İşte ile LGS 2. Tercih nakil sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 24.8.2020 12:12 Son Güncelleme: 24.8.2020 12:12 ABONE OL
MEB ile LGS 2. tercih nakil sonuçları sorgulama ekranı: LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Lise tercihleri ile beraber yerleştikleri okullardan başka liseye naklini aldırmak isteyen vatandaşlar 2. Nakil sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ederken beklenen açıklama geldi. 17-21 Ağustos tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından sonuçlar erişime açıldı. Bu kapsamda lise tercihleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS 2. Nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE LİSE 2. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA!

Liselere Geçiş Sistemi ile beraber tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2. Nakil sonuçları için MEB bugünü yani 24 Ağustos'u işaret etmişti. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

LGS 3. TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okulların açıkladığı boş kontenjanlara göre adaylar dilerlerse yeniden tercihlerini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda ikinci tercih sonucunda da istediği okula yerleşemeyen bireyler yeniden başvuruda bulunabilecek…

MEB ile LGS 2. tercih nakil sonuçları sorgulama ekranı: LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları ".gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır.

SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıda yer alan link üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen tüm açıklamaları takip edebilir sonuçlar açıkladığında duyurular bölümünden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

MEB ile LGS 2. tercih nakil sonuçları sorgulama ekranı: LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Öte yandan, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lise LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? MEB ile 2020 LGS 2. nakil sonuçları ERİŞİME AÇILDI!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA