Lise LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? MEB ile 2020 LGS 2. nakil sonuçları ERİŞİME AÇILDI!

Lise tercihleri ile beraber yerleştikleri okullardan başka liseye naklini aldırmak isteyen vatandaşlar LGS 2. Nakil sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ederken beklenen açıklama geldi. 17-21 Ağustos tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından sonuçlar erişime açıldı. Bu kapsamda lise tercihleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS 2. Nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE LİSE 2. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA!

Liselere Geçiş Sistemi ile beraber MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2. Nakil sonuçları için MEB bugünü yani 24 Ağustos'u işaret etmişti. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

LGS 3. TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okulların açıkladığı boş kontenjanlara göre adaylar dilerlerse yeniden tercihlerini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda ikinci tercih sonucunda da istediği okula yerleşemeyen bireyler yeniden başvuruda bulunabilecek…