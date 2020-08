Eğitimde koronavirüse karşı koruma kalkanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki gelişim programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hitap etti. Salgın günlerinde öğretmenlerin gösterdiği fedakarlıklarla, eğitim camiasının ne denli özverili ve saygıdeğer olduğunu gösterdiklerini vurguladı. "Öyle görünüyor ki uzaktan eğitim az ya da çok mesleğimizin vazgeçilmez bir parçası olacak" diyen Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:



TÜM İMKÂNLAR SEFERBER

"Sizlerin sağlığı ise bizim için öncelikli öneme sahiptir. Bu nedenle öğretmenlerimizin mevcut sağlık durumları konusunda detaylı bir rapor hazırladık. Kronik hastalığı bulunan ya da 60 yaşın üzerinde olan öğretmenlerimizin hepsiyle ilgili bilgiye sahibiz. Bu öğretmenlerimizin en az riskle mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için imkânlarımızı seferber ederek tüm kolaylığı sağlayacağız. Buna ek olarak, sizlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim verebilmeniz için öğretmenlerimizden öğrencilerimize, servis personelinden temizlik personeline okulla ilgili herkesin HES kodları marifetiyle takibi sağlanacak, herhangi bir risk durumunda Sağlık Bakanlığımızla birlikte çalıştığımız yazılım aracılığıyla okullarımıza bildirim yapılacaktır. Elbette sadece hijyen standartlarını sağlayarak okullarımızı açmıyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği EBA Destek Noktaları oluşturuyoruz. Bu sayede teknik donanıma ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim imkanından yararlanamayan öğrenci ve öğretmen sayımızı en aza indirmek gayreti içerisindeyiz."







'UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ HER FİKRİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Selçuk, Bakanlıkça eğitim alanından uzmanların katılımıyla bir otelde düzenlenen "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" konulu değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil, bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konularla ilgili her türlü tedbiri zamanında, zemininde alma gayretindeyiz ve bunu yapacağız. Hiçbir endişeniz olmasın."

