781 bin 165 aday üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştirme işlemleri tamamladı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos -02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.Sonuçların açıklanmasıyla eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da yerleştirme sonuçlarıyla ilgili bir rapor açıkladı. Rapora göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95.77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85.75 oldu. Üniversitelerde bu yıl belirlenen 838 bin 221 kontenjana yerleşen aday sayısı 781 bin 165 olurken, boş kontenjan 57 bin 56 olarak açıklandı. Boş kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilecek.YÖK'ün raporuna göre 2019 YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 31 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 oldu. Geçen yıl lise son sınıf düzeyinde YKS'ye başvuran aday sayısı 983 bin 701 iken bu yıl 894 bin 187 oldu. Bununla birlikte, YKS'ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 2018 YKS'de 397 bin 614 iken, 2019-YKS'de 374 bin 795'e, bu yıl ise 335 bin 347'ye geriledi. YÖK'ten yapılan açıklamada "Daha önce bir programa yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin tekrar sınava başvuru sayısında "artışın" değil "azalışın" gözlemlenmesi, 2018 yılında uygulamaya konulan YKS ile yerleşen öğrencilerin önceki yıla göre bulundukları programlardaki memnuniyet oranında bir iyileşme gerçekleştiğini ve bunun bu yıl da devam ettiğini göstermektedir. Bu veriler önemlidir ve yeni YÖK'ün rasyonel kontenjan planlamasının başarısını göstermektedir" denildi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından erişebilecek.