Okullarda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim nasıl olacak? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamaları

Son dakika haberleri... Yeni eğitim yılı nasıl olacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze ve uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Bütün bu sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuştu.

Bakan Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

Hazırlıklarımız konusunda aylardır çalışıyoruz, hep belirttiğimiz gibi hangi senaryo olursa olsun bu tedbirleri almak gerekiyor diye.

Şimdi bir burukluk var elbette ama bildiğiniz gibi bu bütün dünyada ortaya çıkan bir durum.

Ve Türkiye'nin de bu bağlamda her gün belli başlı ülkeleri izleyerek tedbirler noktasında gereğini yaptığını sizlerle paylaşıyoruz.

Ben bugün bir sunumla başlayacağım; arkasından sizlerin soruları konusunda da ayrıntıya girme imkanımız da olacak.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle.

Sağlık koşulları sebebiyle uzaktan eğitimin ayrı yeri var.

Sadece televizyonlarla yetinmedik.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklıyor! Uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullar ne zaman açılacak? | Video

Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.

3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen.

Hala da bu süreç derinleşerek, uzmanlığı artırarak sürüyor. Peki sadece televizyonla yetindik mi? Hayır. Canlı platformlar kurduk, yapay zeka temelli bir eğitim içeriği olması bakımından dünyada yine birkaç ülkede olan bir içerik. Öğrencinin seviyesini ölçen, durumuna göre bölüm tavsiyesinde bulunan, öğrencinin hızına göre; bu hızla gidersen bölümlerini değiştirdim, azalttım, çoğalttım diyebilen bir zeka. Ya da bir öğrencinin bilemediği sorunun hangi konu eksikliğinden kaynaklandığını otomatik olarak bilip, ekrana hazır olarak getiren bir sistem.

Ve bir milyon öğrencim varsa, bir milyon ayrı deneme sınavı yapabilen bir sistem. Bu konu bizim açımızdan kritik.

Öğretmenlerimiz için de çok önemli bir dönem. Ben uzun yıllardır eğitim içindeyiz. Hiçbir dönem bu yılki kadar hizmet içi eğitim gördüğünü görmedim. Öğretmenlerimiz sürekli olarak bir eğitimin içerisindeler; özellikle dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda.

CANLI SINIFLAR YAPTIK, DÜNYADA BUNU YAPAN ÜLKE SAYISI 3-4'Ü GEÇMİYOR

Başka ne yaptık? Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı 3-4'ü geçmiyor. Burada eksiklerimiz, hatalarımız vardı. Bunu nereden biliyoruz? Bir araştırma yaptık, uzaktan eğitimin süreciyle ilgili araştırma yaptık. Canlı sınıf ile ilgili imkânlarımızı 10-12 kat arttırıyoruz.

Öğretmen ve öğrenciler sınıfta olduğu gibi senkron eğitim imkanına buradan sahipler.

ANLIK OLARAK ÖLÇÜYORUZ

Uzaktan eğitimi biz anlık olarak olarak ölçüyoruz. Şu anda hangi sınıf düzeyinde, kaç canlı sınıfta hangi hareket var, kaç öğretmenimiz aktif, orta öğretimdeki öğretmenlerin aktivitesi nedir, hangi şehirdedir, hangi kasabadadır, bütün bunları anlık olarak izliyoruz.

Biz ilk kez, yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdik. TV kanallarımız hiç durmaksızın yaz programları, yaz okulları açtı. Yaz tatili süresince de tasarım beceri atölyeleri kurduk. Çocukların her türlü konuda bu dijital becerilerle, dramayla ilgili olabilir. Her konuda atölye imkanına kavuşuyor olması, kişisel olarak katılma fırsatının olması önemli.

YAZIN ÖNEMLİ BİR PROGRAM YAPTIK

Yabancı dille ilgili yazın önemli bir program yaptık. Dedik ki bir yıl boyunca alınan derslerin tamamını bir yazda verebiliriz. A1 seviyesinde ve diğer seviyeleri de dikkate alarak uluslararası nitelikte bir içerik hazırladık ve sunduk.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10'UNCU SİTE

Türkiye'de en çok ziyaret edilen bütün siteler içerisinde 10'uncu site olması, dünyada en çok ziyaret edilen site anlamında EBA'nın ayrı bir yeri var. Çok daha ileri taşıyacağız.

Bu tıklanma sayısı ve sürdürülebilir şekilde bunun gerçekleşmesinin de ayrı bir önemi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

"İNTERNET KOTALARI 2 KATINA ÇIKARTILIYOR"

Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak; bugün yine operatörlerden olumlu haber geldi. İki katına çıkarılıyor çocuklarımızın eğitimle ilgili kotaları. Bu anlamda da daha yeni gelişmeler olacak.

ÖĞRETMENLERDEN BİZE BİNLERCE TALEP GELİYOR

Öğretmenlerden bize binlerce talep geliyor. Şöyle bir avantajımız var, artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Yani 'ben şu konuda almak istiyorum' olabilir. Bununla ilgili dünyadaki büyük markaların gönüllü desteği oldu. Ve yüz binlerce öğretmenimizin eğitimini alması ve iki gün önce de sertifika töreni vardı. On binlerce öğretmenimizin dünyanın her yerinde geçerli sertifika almalarını sağlıyoruz. Beş binden fazla lise öğrencimiz uluslararası geçerliliği olan sertifika aldılar.

Yaptığımız araştırma sonucunda, özellikle erişimde sorun yaşayan çocuklarımızın, ilkokul çocuklarının somut bir takım araç gerece de ihtiyacı var. İlk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışmasını yaptık. Bir çocuğun hayatı işlenirken, orada matematik sosyal bilgiler fen işleniyor. Bunu çocuklar çok sevdiler. Bunun devamı gelecek inşallah. 22 bin 700 ilkokuldaki çocuklarımızın eline teslim edildi, somut olarak teslim edildi.

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KAMUDA İLK KEZ...

Kamuda ilk kez robotların kullanıldığı bir sistem kurduk Milli Eğitim Bakanlığı olarak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NASIL OLACAK?

Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık. İhtiyaçlarımızı saptadık, eğitim paketleri hazırladık.

Her gün sabah spor olmasını istiyoruz.

DERS KİTABININ YANINDA İLK KEZ VERİLECEK...

Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza; bakın ders kitabının dışında çocuklarımızın eline 'öğrenci çalışma kitabı' somut olarak verilecek. Bu yeni bir şey. Ders kitapları da geçen hafta itibariyle çok büyük ölçüde dağıtıldı. Çünkü kitapları iki ay öncesinde bitirmiştik zaten.

BİR SORUN YAŞAMIYORUZ

TSE ile yaklaşık üç aydır çalışıyoruz. Bir okulun temizliği konusunda nasıl standart olmalı? Neler yapabiliriz, bunu uzmanlar çok uzun süre çalışarak standartlar çıkarıldı. Enfeksiyon önleme kılavuzunu da yayımladık. Bunu velinin, öğretmenin diline göre özel olarak yeniden rehber haline getirilmesi lazım. Hazırlığı tamamladık, tamamlayan okullara da temizlik belgesi veriyoruz.

Okulların eksiğiyle ilgili bir sorun yaşamıyoruz.

5 BİN 200 EBA DESTEK NOKTASI KURUYORUZ

İnternete ulaşamayan çocuğumuza 17 kitaplık set veriyoruz. 5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz, kurmaya başlıyoruz. Peki bu noktaları nereye kuruyoruz? Bu noktaları, erişimde güçlük çeken çocuklarımıza yakın yerlere kuruyoruz. Onların ulaşımını da sağlıyoruz. Bu, 31 Ağustos ile başlayan bir şey...

BÜTÜN VELİLER SAHİP ÇIKMALI

Bütün dünyada böyle bir problem var. Bugün elimizdeki en güçlü araç 31 Ağustos için söylüyorum, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitimi en iyi şekilde nasıl kullanırız? Bizim derdimiz bu. 31 Ağustos itibarıyla bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Uzaktan eğitim şu anda çok kıymetli, buna bütün velilerin sahip çıkması gerekli.

SORU CEVAP

ÖZEL OKULLAR İNDİRİM YAPACAK MI?

Tabi özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıp, her bir okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir... Bunlarla ilgili çözümleme çalışmaları yapıldı ve temsilcilerle uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve biz özel okulların velilerin talepleri noktasında, tedbirler alması noktasında beklentilerimizi net olarak ifade ettik. Onların da geçen hafta deklarasyonu oldu. Ve biz bu talebe uyarak, özel okullarda indirim yapması konusunda; okula göre değişecek bir durum söz konusu. Ama her okulun bunu yapması konusunda okul temsilcilerinin bir mutabakatı var.

Son dakika: Özel okullarda indirim olacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklamalar | Video

Vergi ve benzeri hususlar konusunda hayata geçebilecek bazı kolaylaştırmalar, veli lehine... Neler olabilir, bunu da çalışıyoruz. Bir hafta içerisinde belirli bir noktaya da gelmiş olacağız. Netleşen konu şu: Velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum. Almaları konusunda da kendileriyle her türlü irtibat içerisindeyiz.

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YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ SÜRECİYLE İLGİLİ BAZI HABERLER YANSIDI. ŞU SINIFLAR BAŞLAYACAK, SONRA DEVAM EDECEK ŞEKİLDE. DÜN DE HABERLER VARDI AMA YALANLANDI. NASIL BİR PLANLAMA SÜRECİ YÜRÜTÜYOR MUSUNUZ?

Dikkat ediyor musunuz, Bilim Kurulu üyelerine sorular soruluyor. Bizim de tavsiyelerini aldığımız bir kuruldan söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, o günkü koşullara bağlı olarak sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor.

Diyelim ki biz üç sene önce, iki sene önce net olarak söylüyorduk. "Okullar şu tarihte açılacak" diyebiliyorduk ama bunun MEB'in tek karar alıp da söylemesi, diğer paydaşlarla işbirliği içinde alınabilecek karar olmasından dolayı mümkün değil.

Ama bizim yaklaşımımız nedir, biz çocukların yüz yüze eğitim almasını tabi ki çok istiyoruz. Ama izliyorsunuz, salgının seyrine ilişkin rakamlar sayılar yayımlanıyor.

Kurul dese ki, Sağlık Bakanlığımız dese ki "Okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur" dese biz bunu elbette açarız. Ama "kesinlikle şu şu olmaz" dese, bizim tam tersini yapıyoruz dememiz söz konusu değil.

Bütün halkımız şunu bilsin, biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız.

Benim ricam sadece, resmi kaynaklarda MEB'in sitesinde ne yazıyorsa odur. Önemli olan şu, biz 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Salgının seyri itibariyle, sürekli değerlendirme söz konusu olduğu için biz bunu takip ediyoruz. Buna uygun olarak da durumumuzu dikkate alacağız.

BU YIL YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YAPILMAMASI GÜNDEMDE OLURSA, SINAV KONUSU NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Şimdi tabi bütün bu süreçlerin birbirine bağlı ve ön şartla ilişkisi var. Müfredat sınava bağlı, sınav öğretmene bağlı, öğretmen veliye bağlı. Bu anlamda biz her zaman öğrencimizi zorda bırakmayacak, öğrencimizin ve öğretmenimizin lehine olan kararları alıyoruz.

Bize, henüz daha sınav muhtevası diyelim ki YKS ile ilgili... İkinci dönemin sonuna doğru ne yapılır, ÖSYM'ye verilir. Bizim şimdiden belirlemek istediğimiz, belirlediğimiz bazı hususlar da var. Bunun ölçme değerlendirme fırsatı bitmek üzere. Bir hafta içerisinde belirli bir netliğe kavuşacak. Şu anda onların görevi.

ÇALIŞANLARDA TEDİRGİNLİK VAR. UZAKTAN EĞİTİMLE KENDİLERİNE ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR. BU YIL NASIL OLACAK, ÇOK MERAK EDİLİYOR. GÖRÜŞLERİNİZİ ALMAK İSTERİM...

Ailelerin müthiş bir heyecanı var. Acemilikleri var, ilk kez böyle bir şeye şahit oluyorlar. Yine Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle biz küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız. Çünkü bu çocukların akademik ihtiyacı elbette var ama ilk önce manevi ihtiyacı var. Bunu karşılama için de öğretmeniyle az da olsa, bir şekilde bir tanışsınlar. Tanıştığı kişiyle ilkokul iki, üçüncü sınıf öğrencisinin görüşmesi başka olur. Tanımadığı biriyle görüşmesi başka olur.

Annelerimiz, çok yoruldular. Bunun farkındayız. Bununla ilgili de nasıl bir kolaylık olursa yapacağız. Bu yüzden, öğretmenlerimiz 'okullarda olmak istiyoruz, ulaşamadığımız öğrencilere nasıl ulaşırız' bana sordukları soru bu. Binlerce soru geliyor öğretmen arkadaşlarımdan. Ben inanılmaz derecede memnunum. Bu süreçte, milletimizin zor zamanında milletimize sahip çıktılar.

Okullara gitmek istemiyormuş öğretmenler vesaire, bunlar bana çok anlamsız geliyor. Çünkü öğretmenlerimizin çabasını biliyorum, bu yüzden müteşekkirim.

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Uzaktan eğitimde ilk 21 gün çok önemli