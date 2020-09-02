KPSS Ön Lisans Sınav başvuruları bugün sona erecek! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

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Ön Lisans Sınav başvuruları bugün sona erecek! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

tarafından alınan Ön lisans başvuru dönemi bugün sona eriyor. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında hizmet vermek isteyen Ön lisans mezunu vatandaşların katılım sağladığı sınavın 25 Ekim tarihinde gerçekleşeceği biliniyor. Sınava geri sayım başlarken başvurularını son güne bırakan adaylar elektronik ortam aracılığı ile AİS sistemi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 11:21 Son Güncelleme: 2.9.2020 11:23 ABONE OL
ÖSYM uyardı! KPSS ön lisans başvuruları bugün sona eriyor! 2020 KPSS Ön lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında önlisans adaylarının katılım sağladığı sınav başvuruları bugün sona eriyor. tarafından gelen açıklamaya göre; Ekim ayında gerçekleşecek olan sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte KPSS başvurusu ile ilgili tüm detaylar…

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI!

Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans başvurusu devam ediyor! 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan adayları ilgilendiren KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. İşlemler ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor…

ÖSYM uyardı! KPSS ön lisans başvuruları bugün sona eriyor! 2020 KPSS Ön lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (), 2020- Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün sona ereceği duyuruldu.

ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için bugün başvurular sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

Önlisans başvuruları ais..gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek

KPSS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM uyardı! KPSS ön lisans başvuruları bugün sona eriyor! 2020 KPSS Ön lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

tarafından yapılan duyuruya göre, 2020 önlisans sınav ücreti 80 TL olarak belirlendi. Adaylar, bu ücreti belirtilen bankalar aracılığıyla ya da elektronik ortamda ödemek zorunda. Ücret ödemek için son gün ise 3 Eylül 2020...

KPSS PARA YATIRMA HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

ÖSYM uyardı! KPSS ön lisans başvuruları bugün sona eriyor! 2020 KPSS Ön lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, 'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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KPSS Ön Lisans Sınav başvuruları bugün sona erecek! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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