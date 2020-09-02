KPSS Ön Lisans Sınav başvuruları bugün sona erecek! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında önlisans adaylarının katılım sağladığı KPSS sınav başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından gelen açıklamaya göre; Ekim ayında gerçekleşecek olan sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte KPSS başvurusu ile ilgili tüm detaylar…

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI!

Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans başvurusu devam ediyor! 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan adayları ilgilendiren KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. İşlemler ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor…