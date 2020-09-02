KPSS Ön Lisans Sınav başvuruları bugün sona erecek! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında önlisans adaylarının katılım sağladığı KPSS sınav başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından gelen açıklamaya göre; Ekim ayında gerçekleşecek olan sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte KPSS başvurusu ile ilgili tüm detaylar…
Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans başvurusu devam ediyor! 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan adayları ilgilendiren KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. İşlemler ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor…
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün sona ereceği duyuruldu.
ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için bugün başvurular sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.
KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek
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KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2020 KPSS önlisans sınav ücreti 80 TL olarak belirlendi. Adaylar, bu ücreti belirtilen bankalar aracılığıyla ya da elektronik ortamda ödemek zorunda. Ücret ödemek için son gün ise 3 Eylül 2020...
KPSS PARA YATIRMA HANGİ BANKAYA YAPILACAK?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.