Uzaktan eğitim için 1.3 milyarlık proje

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) pandemi sonrasında da uzaktan eğitimin kalıcı hale getirmek için Dünya Bankası'yla ortak çalışma başlattı. Yüz yüze eğitimle birlikte harmanlaşmış olarak sürecek uzaktan eğitim modelinde 2023'e kadar 5 milyon kullanıcıya hizmet verecek bir sistem hayata geçirilecek. 160 milyon euro (1 milyar 332 milyon 800 bin TL) bütçeli MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi'nde örgün eğitim ile uzaktan eğitimin ve iç içe götürüleceği bir sistem alt yapısı kurulacak. 2023'te EBA'yı haftada 1 saatten fazla kullanan öğrencilerin oranının yüzde 70'e çıkarılması, köy ve kasabalardaki öğrencilerin EBA kullanım oranlarının artırılması, uzaktan eğitimi tamamlayarak yılda en az bir sertifika alan tekil öğretmen sayısının da 900 bine çıkarılması hedefleniyor.Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmanın iki önemli yönü olduğunu belirterek "Birincisi salgın döneminde eğitimin kalitesini artırmaya, erişimin hızlandırılmasına yardımcı olmaya dönük boyut. İkincisi, salgın sonrası Türk eğitim sisteminin harmanlanmış hibrit yaklaşımlarla ilgili olarak nasıl bir tepki vereceğine, nasıl bir yol haritası çizeceğine dair olan boyut" dedi. Projenin tanıtım toplantısına video konferansla katılan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame projenin birçok bakımdan Dünya Bankası açısından da bir ilki temsil ettiğini bildirdi. Kouame "Kovid-19 salgının eğitim üzerindeki etkilerine yönelik uygulamaya konulan ilk projedir. Mevcut eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için dijital teknolojinin bu kadar geniş ölçekte yaygınlaştırılmasına yönelik ilk projedir. Geçmişte alt yapı dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalarınızdan edinilen deneyimlerin pandemi gibi acil durumlar için kullanıldığı ilk projedir" diye konuştu. Kouame pandeminin 160'tan fazla ülkeyi etkilediğine ve bu süreçte 1 milyardan fazla öğrencinin okullarının kapandığına dikkat çekti. Kouame, ülkelerin eğitim sistemlerini acil olarak bu yeni koşullara uyarlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve uzaktan eğitimden giderek daha fazla yararlanıldığını anlattı.Kouame, bugüne kadar çok az ülkenin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebildiğini aktararak "Bu bağlamda, bu eşi benzeri görülmemiş krizin ortasında eğitim sürecini devam ettirmek için erken aşamada dijital önlemler ve diğer önlemleri uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olarak ön plana çıktığı için Türkiye'yi tebrik ediyoruz. MEB'nın uzaktan eğitim döneminde sergilediği risk yönetimi yaklaşımı ve Kovid-19 krizine karşı müdahalesi hem benzersizdir hem de övgüyü hak etmektedir" dedi.Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde başlangıçta yaklaşık 40 bin öğrenci kapasiteli canlı ders ve EBA platformunun kapasitesinin, uzaktan eğitim yoluyla okulların başladığı ilk günde anlık 1 milyon öğrenciye yaklaştığı bilgisini verdi. Selçuk "Mevcut EBA sisteminin bileşenlerinin daha da güçlendirilmesi, kapasitenin artırılması ve geleceğe dönük bir atılım yapılması için başka ihtiyaçlarımız vardı ve bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla bu projenin başlatılmasını bütün ekip arkadaşlarımızla beraber sıkı şekilde takip edip hayata geçirmeye başladık" diye konuştu.