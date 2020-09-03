Alan ve dal seçimi artık 9’uncu sınıfta

Milli Eğitim Bakanlığı Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:Anadolu teknik programlarında 12'nci sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulacak. Bu öğrenciler, seçtikleri akademik destek paketine göre gruplara ayrılacak. Bir gruptaki öğrenci sayısı 10'dan az olmayacak.Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi ise 10'uncu sınıf yerine 9'uncu sınıfta yapılacak. Böylece 9'uncu sınıfta ders yılının başladığı ilk 2 hafta içinde öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul başarı puanı esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında öğrencilerin 9'uncu sınıf sonunda meslek eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ile velilerin talepleri dikkate alınarak dala geçiş işlemleri okul müdürlüğünce yapılacak.Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin beceri sınavı, Bakanlıkça hazırlanan, kalfalık ustalık beceri sınavı değerlendirme kriterleri doğrultusunda, uygulamalı olarak yapılacak ve kameraya alınacak.Liselerde yabancı dil derslerinin her bir sınavı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılacakBeden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi yeteneğe bağlı olarak seçilen derslerde, 10 öğrenci talebi şartı aranmayacak.Okullarda öğrencilere, resmi tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmeyecek.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı sertifika töreninde konuştu. Selçuk yaptığı konuşmada, "Salgın döneminde özellikle çevrimiçi eğitimler düzenleyerek, 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık. Bu bir dünya rekoru aslında. Google ile beraber yaptığımız bu iş birliğinde, yaklaşık 128 bin öğretmenimiz eğitim aldı. Daha dün göreve başlayan öğretmenimizden, yazın çocuklar için ne yapabilirim sorusunu soran öğretmenimizden, bir köy okulunda kendi başına bütün çocukları omuzlayan öğretmenimize kadar dijital becerileri kazandırmaya çalışıyoruz" dedi. Selçuk, Ankara'da Mamak Ahmet Kabaklı Ortaokulu'nda katıldığı programda, 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı. Selçuk, "81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kuruldu. Bu sayı 5 bin 200'e çıkarılacak. Bu alanlar evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek" diye konuştu.