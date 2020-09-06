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1 milyon 300 bin öğrenci ’nda ter döktü

Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
1 milyon 300 bin öğrenci Bursluluk Sınavı’nda ter döktü
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) dün gerçekleştirildi. Sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 12.00'de sorunsuz şekilde tamamlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı sınav, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC'de bir merkezde gerçekleştirildi. 230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı. Bakanlığın, haziran ayında Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınava ise yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılmıştı. İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.
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1 milyon 300 bin öğrenci Bursluluk Sınavı’nda ter döktü
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