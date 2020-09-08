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Son dakika: 'den yüz yüze eğitim açıklaması! Detaylar belli oldu

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yazılı açıklamasında '21 Eylül'de sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin de "Dünyadaki örnekleri yakından izliyoruz. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 18:04 Son Güncelleme: 8.9.2020 18:30 ABONE OL
Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! Detaylar belli oldu

MEB Ziya Selçuk: 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.

Son dakika! MEB'den açıklama! Yüz yüze eğitim nasıl olacak? | Video

VELİLERİN RIZASI:

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.

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Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! Detaylar belli oldu
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