Miniğe veli ergene arkadaş desteği

Türkiye'de milyonlarca öğrenci uzaktan da olsa eğitime başladı. Pandemi süreci ve uzun bir yaz tatilinden sonra, bir süre daha okul ortamında bulunulamayacağı için, öğrenme süreçlerinin pozitif gelişmesinde hem velilere hem öğrencilere önemli görevler düşüyor. Uzmanlar yaşı küçük olan öğrenciler için veli desteği ve takibinin, ergenler için de arkadaş dayanışmasının önemli olduğunu belirtiyor. Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi'nin uzmanları, velilere ve öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde uyum için şu önerilerde bulundu:Uzaktan eğitim, öğrencinin kendi öğreniminin sorumluluğunu alabilme becerisini gündeme getiriyor. Ancak öğrenme sorumluluğu yaşla orantılı olarak artar. Küçük yaşlarda öğrenme etkinliklerinin bir yetişkin tarafından takip edilmesine ihtiyaç duyulur. Özellikle küçük yaşlarda öğrenme rutinlerinin oluşması ve sürdürülebilmesi için ebeveyn - öğretmen işbirliğinin önemi oldukça büyüktür.Tüm bu süreçte yaşayacakları değişiklikler ve belirsizlikler çocukları etkileyebilir. Bu noktada kaygılanmalarının doğal ve geçici bir süreç olduğunu anlatarak onları rahatlatın. - Genellikle çocuklar en büyük güçlüğü ders çalışmaya başlama aşamasında yaşarlar. Bu konuda onlara yardımcı olabilmek için bu süreci birlikte planlayabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte çalışmaları yapacağı yeri belirleyebilir ve çalışmaya başlayacağı saatte orada hazır bulunmasını sağlayabilirsiniz.Her gün online olarak kaç saat ders göreceklerini, okulun size göndereceği ders çizelgesine göre planlamalarını ve takip etmelerini teşvik edebilirsiniz.Gerekli malzemeleri baştan hazırlamasına ve planlamasına yardımcı olabilirsiniz.Online ders takip sürecinde cep telefonu gibi diğer elektronik malzemelerin yanlarında olmaması konusunda yönlendirme yapabilirsiniz.Yeni bir başlangıç yapmanın getirdiği heyecanı çocuğunuzla birlikte paylaşmak iyi hissettirecektir. Çocuğunuzla okul başlarken bir planı olup olmadığı üzerine konuşabilirsiniz. Bir planı yoksa ya da yapmakta zorlanıyorsa planlama yaparken ona destek olabilirsiniz.Bu dönemin daha iyi geçmesi için geçen dönem nelerin iyi gittiğini ve nelerin iyi gitmediğini listeleyebilirsiniz. İyi gitmeyen şeyler için (derse katılım, ödevler, internet bağlantısı, derse katıldığı odanın fiziksel koşulları gibi) bunları iyileştirebileceğine dair nasıl bir planlama yapabileceğini konuşabilirsiniz.Okula başlamayla birlikte yeni bir rutine ve düzene girmesini destekleyebilirsiniz. Bunun için uyku ve beslenme saatlerini okul düzenine göre ayarlamak öncelikli olmalıdır.Derslere katılacağı alanı birlikte belirleyebilirsiniz; masasını, ders materyallerini, teknolojik araçlarını düzenlemesine (bilgisayar şarjı vb.) ve sıklıkla kullanacağı ders araçlarını ders öncesi kolay erişebileceği bir yerde bulundurmasına yardımcı olabilirsiniz.Ders programını, günlük planını, okulla ilgili önemli notları odasına asmasını teşvik edebilirsiniz.Ders dışı etkinliklerin zamanını ve sıklığını okul programına göre düzenleyebilirsiniz.Ergenlik yılları arkadaş etkileşiminin önem kazandığı yıllardır. Paylaşım ve destek kaynağını daha çok akran çevresi oluşturur. Arkadaşlarıyla iletişim kuracağı, buluşacağı zamanları planlamasını sağlarken ona destek olabilirsiniz.Ev ortamında okul saatlerinde derse katılım ve sorumluluklar konusunda net ve tutarlı olmak çocuğunuzun yeni döneme uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.