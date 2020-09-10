ÖSYM'den son dakika... KPSS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih belli oldu! 2020 KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 6 Eylül günü yapıldı. Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri şeklinde iki oturum halinde tamamlanan sınavın ardından sınav soruları ve cevapları merak edilir hale geldi. KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak edilirken KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

Detaylar ise şöyle;