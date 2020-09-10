ÖSYM'den son dakika... KPSS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih belli oldu! 2020 KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 6 Eylül günü yapıldı. Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri şeklinde iki oturum halinde tamamlanan sınavın ardından sınav soruları ve cevapları merak edilir hale geldi. KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak edilirken KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
Detaylar ise şöyle;
KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.