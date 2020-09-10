ÖSYM son dakika duyurdu: KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı! KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS geç başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından flaş bir açıklama geldi. Binlerece adayın beklediği, ön lisans düzeyi KPSS geç başvuru işlemlerinin bu sabah itibariyle başladığı duyuruldu. KPSS başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek. Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SINAV ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?
Hâl böyle olunca da, '2020 KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Haberimizden, ÖSYM kılavuzu ile KPSS başvurusu hakkında bilgi edinebilir; sınav ücreti ve diğer merak edilenleri görüntüleyebilirsiniz.
İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu;
KPSS GEÇ BAŞVURULAR BAŞLADI
Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek
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KPSS PARA YATIRMA HANGİ BANKAYA YAPILACAK?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?