ÖSYM son dakika duyurdu: KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı! KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS geç başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından flaş bir açıklama geldi. Binlerece adayın beklediği, ön lisans düzeyi KPSS geç başvuru işlemlerinin bu sabah itibariyle başladığı duyuruldu. KPSS başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek. Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SINAV ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

Hâl böyle olunca da, '2020 KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Haberimizden, ÖSYM kılavuzu ile KPSS başvurusu hakkında bilgi edinebilir; sınav ücreti ve diğer merak edilenleri görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu;