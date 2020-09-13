Türkiye otuz beşincisi Kalyoncu’yu tercih etti

2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS'de) eşit ağırlık puan türünde 35. sırada olan "Rahman Otuzoğlu", 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesini tercih etti.HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 2020 YKS'de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 35.'si olan ve üniversite tercihinde HKÜ'yü seçen Rahman Otuzoğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Otuzoğlu'nu ve ailesini Rektörlük binasında ağırlayan Türkay Dereli, başarının tesadüf olmadığını ifade etti. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin sunduğu imkanlar ile birlikte öğrenim hayatını başarılarla dolu geçireceğine olan inancını dile getiren Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, Otuzoğlu ailesine ise böyle bir öğrenci yetiştirdikleri için teşekkürlerini iletti.