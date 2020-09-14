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haberi: Canlı yayındaki skandalla tepki çekmişti! O öğretmen hakkında harekete geçildi

haberleri...'nın Adapazarı ilçesinde, sırasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 16:48 Son Güncelleme: 14.9.2020 16:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Canlı yayındaki skandalla tepki çekmişti! O öğretmen hakkında harekete geçildi

Adapazarı Şirinevler Mahallesi'ndeki Şirinevler Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Son dakika haberi: Canlı yayındaki skandalla tepki çekmişti! O öğretmen hakkında harekete geçildi
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