Son dakika haberi: Canlı yayındaki skandalla tepki çekmişti! O öğretmen hakkında harekete geçildi

Adapazarı Şirinevler Mahallesi'ndeki Şirinevler Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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