SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan A Haber'de önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;







SİZ ÇOCUĞUNUZU OKULARA GÖNDERİR MİYDİYİNİZ?



Veriye dayalı olarak karar vermeyi tercih ederim. Korona virüs kürsel bir konu. Velilerin kaygı duyması normaldir. Biz riski en aza indirdiğimiz seviyede tuttuk.

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EĞİTİMDE 2+5 UYGULAMASI



Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ok önemli. Bu bir memleket meselesidir. Karar verirken tartışıyoruz. Kabine'de vs. görüşülüyor bu konular. Şimdilik 2+5 ileride koşullar değişirse günler de değişir..

Şimdilik 2+5 ileride koşullar değişirse günler de değişir. Veliler için kılavuzlar hazırladık. Ailelerin ne yapması konusunda detayları anlatıyoruz.



Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı. Pazartesi, salı sınıfın yarısı gelecek.



Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.

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EĞİTİMDE HES UYGULAMASI... "BUNU BURADA İLK DEFA SÖYLÜYORUZ" DEDİ VE AÇIKLADI



Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.



"HES TAKİBİYLE POZİTİF VAKALARIN BİLGİSİNİ ALIYORUZ"

Taahhütname o kadar kötü bir şekilde yorumlandı ki. Biz nasıl veliye bundan sen sorumlusun diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki tahütname veliyi bilgilendirme formu.

Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.

HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.



Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar. Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var.

PAZARTESİ, SALI SINIFIN YARISI GELECEK

Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz.



SORU: ÇOCUĞUMU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GÖNDERMEYİP 1. SINIFTAN BAŞLATMALI MIYIM?



Benim önerim ailelerin çocuklarını okula göndermesi yönünde. Hedefimiz daha çok uyum sürecinin çavuk atlatılması.

EĞİTİMDE YENİ TAKVİM BELİRLENECEK Mİ?

Okullar için birkaç hafta sonra tekrar değerlendirme yapılacak

"MÜFREDATLARI EBA ÜZERİNDEN ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkan yoktu şimdi bu imkanlarımız çok daha fazla var.



8. VE 12. SINIFLAR İÇİN MÜFREDAT DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Tüm sınavları okullarda yapacağız. Öğrenciler bütün müfredatten sorumlu olacaklar. 8 ve 12'ler için özel destek paketimiz var.

EBA DESTEK MERKEZİ KURUYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Maddi ya da başka nedenlerden EBA'ya ulaşamayan çocuklarımız için pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

"Verilmeyen hizmetin ücreti iade edilmek zorunda" Bakan Selçuk özel okulların durumu hakkında konuştu | Video

ÖZEL OKULLARIN DURUMU

KDV ile ilgili bir çalışma yapıldı. İndirim yapmayanlara idari para cezası uygulanacak. Takipteyiz. Verilmeyen hizmetin ücreti iade edilmek zorunda.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Randevulu sistemle sınavlar yapılacak.