Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sınavları okullarda yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm sınavların okullarda yapılacağını açıkladı. Selçuk, aHaber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında şu mesajları verdi:Koronavirüsle mücadelede bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bilgiyi anında zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz.Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkan yoktu şimdi bu imkanlarımız çok daha fazla var.Bu sene bütün öğrencilerimiz bilsin ki bütün müfredattan sorumlular ve sınava girecekler. Bu sene 8. ve 12. sınıflar için özel destek paketlerimiz var.Randevulu sistemle sınav yapmak zorundayız çünkü bütün öğrencileri aynı gün okula çağıramıyoruz. 7. sınıfların sınavı olacaksa bir grup sabahtan, bir grup öğleden sonra gelebilir. Her şey normal giderse LGS Haziran başında olacak. Uyum süreciyle ilgili oyun tabanlı bir yaklaşımımız var. 'Temassız Oyunlar' kitabımız var. Bu şekilde oyunlarla maske, mesafe, hijyen ne demektir, videolar, dokümanlar, afişler hazırladık. Çocuğumuzun canlı sınıfa nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili video hazırladık.Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime yönelik teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Buna göre okullarda gruplar oluşturulacak. Bu gruplardan ilki pazartesi-salı, ikincisi ise perşembe ve cuma günleri yüz yüze eğitim öğretim yapacak.Ders süreleri 30 dakikaya indirilerek öğrencilerin en geç 12.30'da okuldan ayrılmaları sağlanacak. ANKARA