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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! "Heyecanla beklediğimizi söyleyin"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden öğrencilere bir mesaj yayımladı. , "1. sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1. sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin." sözlerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 10:39 Son Güncelleme: 19.9.2020 10:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Heyecanla beklediğimizi söyleyin

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden 21 Eylül günü okula başlayacak olan 1. sınıf öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı. Bakan Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı:

1. sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1. sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin.

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! "Heyecanla beklediğimizi söyleyin"
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