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, yayınları için tanıtım yaptı. Genel Müdür Eren, 200 çalışanın olduğu EBA TV’de 10 stüdyoda günde 60 ders çekildiğini söyledi

Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
TRT, EBA’ya hazır
TRT EBA TV Yeni yayın dönemi tanıtım toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Selçuk, bu alanda önemli bir başarıya imza attıklarını anlattı.
Yeni yayın dönemi tanıtım toplantısına katılan TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren de kısa sürede ciddi mesafe aldıklarını belirtti.
Eren, "Şu an itibarıyla da 10 stüdyoda günde 60 ders çekiyoruz. 6 stüdyoda etkinlik ve aktivitelerimiz aynı anda devam ediyor. Çekimden kurguya, planlamadan yayına kadar 200'den fazla çalışma arkadaşım da TRT EBA TV kanallarında görev yapmakta" dedi.
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TRT, EBA’ya hazır
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