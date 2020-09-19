TRT, EBA’ya hazır

TRT EBA TV Yeni yayın dönemi tanıtım toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Selçuk, bu alanda önemli bir başarıya imza attıklarını anlattı.Yeni yayın dönemi tanıtım toplantısına katılan TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren de kısa sürede ciddi mesafe aldıklarını belirtti.Eren, "Şu an itibarıyla da 10 stüdyoda günde 60 ders çekiyoruz. 6 stüdyoda etkinlik ve aktivitelerimiz aynı anda devam ediyor. Çekimden kurguya, planlamadan yayına kadar 200'den fazla çalışma arkadaşım da TRT EBA TV kanallarında görev yapmakta" dedi.