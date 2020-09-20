Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram'da veliler ile buluşacak! Merakla beklenen yayının saati belli oldu

OKULA GÖNDERİN

- Çocukların okula gidip gitmemesi konusunda son karar velinin olacak.

- Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler için uzaktan eğitim seçeneği devam edecek.

- Ancak uzmanlar velilere çocuklarının okula gönderilmesini öneriyor. Anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin en kritik yaşlarda olduğunu belirten uzmanlar "İlk kez okula başlayacak olan öğrencilerin mutlaka öğretmeniyle temas kurması gerekir. Çocuklar okula gitmezse okulla bağı oluşamaz" dedi.

- Diğer sınıfların yüzyüze eğitimi konusunda birkaç hafta sonra yapılacak bir değerlendirme sonucunda karar verilecek. MEB yetkilileri şu anda bir takvim oluşturmadıklarını, yine Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri yönünde ortak bir karar alınacağını söyledi.

- Yüzyüze eğitimin olmadığı günlerde