Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimin başladığı okullara ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anasınıfı ve 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla bazı okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlandı.

Ankara'daki bazı okullara da ziyarette bulunan Selçuk, veliler ve öğretmenlerle görüşerek, öğrencilerin temassız oyunla uyum etkinliklerine de eşlik etti.

"HİÇBİRİMİZ BU KADAR SEVİNMEMİŞTİK"

Bakan Ziya Selçuk ayrıca, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak "Okulların yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun; coşku, istek, heves, bilgi, sevgi gerek.Bu sabah, ülkemin dört yanından gelen bu kavuşmanın fotoğraflarını bir bayram tebriği almış gibi karşıladık. Okulları açılmasına, geçmişte hiçbirimiz bu kadar sevinmemiştik. Şükür!" ifadelerini kullandı.