İlk zil çaldı

Türkiye genelinde okullar dün itibarıyla açıldı. Velileriyle ve maskeleriyle okullarına gelen anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri, öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. Veliler okul binalarına ve bahçeye alınmadı. Maske ve çeşitli hediyeler verilen öğrenciler, 6 ay sonra çalan zilin ardından, Kovid-19'a karşı her türlü sosyal mesafe ve hijyen kurallarının alındığı okullarda öğrenciler, seyreltilmiş sınıflarda, yüz yüze ilk derslerine başladı. İlk derslerde ise koronavirüs salgınıyla ilgili bilgiler verilerek, maske, mesafe ve temizliğin önemi anlatıldı. Bazı okullarda sınıflar süslenirken, temassız oyunlar oynandı.Bazı öğrenciler, sevinçle ve koşarak sınıflarına giderken, Çanakkale'de annesiyle birlikte okula gelen ancak bir anda ağlayarak dışarı çıkan Emir ise öğretmenleri ve annesine zor anlar yaşattı. Okulun bahçesinde kendisini yere atarak eve gitmek istediğini söyleyen Emir'i kimse ikna edemedi. Emir'i sakinleştiremeyen anne de çareyi eve götürmekte buldu. Tokat'ta, Annesi ile birlikte okula girmek isteyen minik öğrenciyi Okul Müdür Yardımcısı Saadettin Yazıcı ikna etmeye çalıştı. Annesinin pandemi nedeni ile okula alınamayacağı söylenen Ayşe, uzun süren çabalara rağmen ikna olmayınca farklı bir yöntem bulundu. Küçük kız annesi okul kütüphanesinde kendisini bekleme şartı ile sınıfa girmeyi kabul etti. Ayşe annenin elini tutarak okula girdi.AK Parti Manisa'nın AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık 81 ildeki 81 okula Kula leblebisi gönderdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'te kuru üzüm dağıttı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 81 ilden 81 okula pişmaniye gönderdi. Çayırova İlçesi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birinci sınıfa yeni başlayan Elif Koç'u makam aracıyla okuluna bıraktı. Yüksekova Belediyesi zabıta ekipleri, mahalle mahalle gezerek ilkokulların ders zilini zabıta aracında çalarak öğrencilere sürpriz yaptı. Kırşehir'de Belediye Başkanı Rasim Arı, öğrencilere kuru üzüm, Antalya'nın kepez ilçesi Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ilk teneffüste portakal suyu ve kek ikram etti. Van'ın Edremit ilçesinde, Edremit karadut şurubu dağıtıldı. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30'ar dakikalık ders saati eğitim görecek.AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün şeklinde başlatılmasına ilişkin "Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek. Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz" açıklamasını yaptı. Selçuk, sosyal medya hesabından, 1985'te siyah önlük ve okul çantası ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bakan Selçuk, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Okullarımız çocuklarımızla sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek" ifadelerini kullanarak, "Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz" uyarısında bulundu. ANKARASABAH