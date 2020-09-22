Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim ve EBA açıklamaları... "Bütün takipler yapılıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili "Tüm süreç takip ediliyor, kuralsız eğitim yapanlara ceza verilecek" dedi. EBA'da yaşanan erişim sıkıntısı hakkında da açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu. Sorunun çözülmesi için çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'Yüz yüze' eğitim ve EBA TV açıklaması | Video

EBA'DA YAŞANAN ERİŞİM SIKINTISI...

Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Dünyanın en büyük sitelerinde duraksamalar oluyor. Şu anda arkadaşlar çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek güçlenecek, her türlü tedbiri alıyoruz.

Bu anlamda EBA Destek Merkezlerinin bugün itibarıyla 8668 oldu. Akşama kadar 9000 olur. Buralarda da rahat bir erişim imkanı olacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz zaten bir takım çabaların içindeyiz. Biraz önce ifade ettiğim EBA destek merkezlerinin 8 bin 668 olduğunu ifade ederken, aslında bunun da çözüm yollarımızdan bir tanesi olduğunu vurgulamak istedim. Bu arada hayırseverlerimizin destekleri var. Ben onlara da teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının erişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yoğunluktan, EBA'daki sorundan da bunu anlıyoruz. Ama erişemeyen çocuklarımız için de başka yollar, metodlar oluşturuyoruz.

"KARARA UYMAYAN ÖZEL OKULLARA CEZALAR VERİLEBİLİR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı özel okullarda bütün sınıflara öğrenci alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili bir takım haberler bize de ulaşıyor. Çok net olarak söylemek isterim. Bununla ilgili takipler yapılıyor, bu konuda cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu ulusal bir karar. Bu karara uymayan okullar da varsa gereken tedbirler alınıp cezalar verilir."

BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine girmeyen velilere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, bahçeye girmeyerek el sallayan çiftin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, açıklamasında ise, "Okulun ilk günü, aile hatıralarının en güzellerindendir. Ne anne unutur, ne baba, ne çocuk. Dün yavrularımızı okula güvenle teslim edip okul bahçesine girmeme hassasiyeti gösteren, diğer çocukları da düşünen velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm yılı birlik içinde geçirmek dileğiyle" ifadesini kullandı.

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