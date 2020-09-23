Mini mini 1’lere 3 ders

21 Eylül Pazartesi günü itibariyle anaokulu ve 1'inci sınıfların yüz yüze eğitimi başladı. Öğrenciler 3 gündür uyum eğitimleri alıyor. Dersler henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak. Uyum haftasından sonraki dönemde ise 1'inci sınıflar 3 dersi yüz yüze eğitimle alacak. Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak. Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere "uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.







30 DAKİKA 5 ETKİNLİK

Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati eğitim yapılacak. İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri yine 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapıldı.







ZİYARET YASAK

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Öte yandan Kovid- 19 tedbirleri kapsamında, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.



SAĞLIK OLMADAN EĞİTİM OLMAZ

Uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler "Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlandı. "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı)" şeklinde etkinlikler düzenlenecek.

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