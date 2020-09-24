Son dakika: YÖK'ten, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili açıklama!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) hakkında soruşturma açılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 7 Ağustos 2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Bağ ile ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda Prof. Dr. Bağ'ın verilen disiplin cezası nedeniyle kanunen rektörlük görevinin sonlandığı belirtildi.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

Son dakika | Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı | Video