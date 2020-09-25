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'ndan son dakika lise stajları kararı! 2020 Lise stajları olacak mı, ne zaman yapılacak?

'ndan lise stajları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." ifadelerine yer verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 15:11 Son Güncelleme: 25.9.2020 15:12 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika lise stajları kararı! 2020 Lise stajları olacak mı, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise stajları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,

"Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." ifadelerine yer verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika lise stajları kararı! 2020 Lise stajları olacak mı, ne zaman yapılacak?
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