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Bağımlılık yapan tehlikeli oyunlara isteğe bağlı filtre

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
Bağımlılık yapan tehlikeli oyunlara isteğe bağlı filtre
Mavi Balina, Momo, Mavi Bebek gibi bağımlılık yapan oyunlardan çocukları korumak için yürütülen çalışmalar Meclis gündemine taşındı. MEB, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dijital oyunların eğitimde kullanılması, koruma ve rehberlik, üretim süreçleri, oyun sektörü konuları tüm boyutlarıyla değerlendirdi. Tehlikeli oyunlara yönlendiren reklam içerikleri kaldırılırken, yararlı, eğitsel oyunların tasarımı ve üretimi ise desteklenecek. İnternet sağlayıcıları resmi olarak uyarılırken, isteğe bağlı olarak online oyunlar filtrelenebilecek. İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca yürütülen çalışma kapsamında oyunları yönetenlere ağır cezalar verilecek.
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Bağımlılık yapan tehlikeli oyunlara isteğe bağlı filtre
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