Bedava tablet, bilgisayar ve laptop başvuru formu ve ekranı! MEB, belediyelerin ve Acun Ilıcalı bedava ücretsiz tablet dağıtımı kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim sürecinde, öğrencilerin EBA platformuna ve derslere erişimini sağlaması için birçok kurum ve kişi tarafından bedava laptop, bilgisayar ve tablet kampanyası düzenleniyor. MEB koordinasyonunda, ihtiyacı olan öğrenciler için bedava tablet ve bilgisayar temini sağlanıyor. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı, Acun Ilıcalı ve belediye ve diğer kurumların bedava laptop, bilgisayar ve ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, bedava tablet ve bilgisayar başvuru işlemleri ile ilgili detaylar yer almaktadır.

BEDAVA TABLET VE LAPTOP DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, FORMU NASIL DOLDURULUR?

Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında güncel gelişmeleri edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi.

BEDAVA TABLET, BİLGİSAYAR KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER VE KİMLER ALABİLİR?

Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.

İşte, bedava tablet, bilgisayar ve laptop dağıtımı kampanyası başvuru formu ekranı 2020;