Bedava tablet, bilgisayar ve laptop başvuru formu ve ekranı! MEB, belediyelerin ve Acun Ilıcalı bedava ücretsiz tablet dağıtımı kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim sürecinde, öğrencilerin EBA platformuna ve derslere erişimini sağlaması için birçok kurum ve kişi tarafından bedava laptop, bilgisayar ve tablet kampanyası düzenleniyor. MEB koordinasyonunda, ihtiyacı olan öğrenciler için bedava tablet ve bilgisayar temini sağlanıyor. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı, Acun Ilıcalı ve belediye ve diğer kurumların bedava laptop, bilgisayar ve ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, bedava tablet ve bilgisayar başvuru işlemleri ile ilgili detaylar yer almaktadır.
Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında güncel gelişmeleri edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi.
Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.
İşte, bedava tablet, bilgisayar ve laptop dağıtımı kampanyası başvuru formu ekranı 2020;
TABLET KAMPANYALARI
Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyasında dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı yapacak.
Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak.
MSB İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DAĞITILACAĞINI DUYURDU!
MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.
UZAKTAN EĞİTİM GÖREN KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ
Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.
230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.
BAYKAR TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.
Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak. Ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
KAYSERİ'DE 10 BİN TABLET DESTEĞİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ
Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Semih Esen başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında Başkan Esen, Kovid-19 koşulları nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin önemli bir sorunu haline gelen tablet veya bilgisayar konusunu meclis gündemine taşıdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yoğun bir şekilde ailelerin tablet ihtiyacı konusunda belediyeye başvuruda bulunduğunu aktardı. Ekonomik nedenlerden dolayı her evde tablet ya da bilgisayar olmadığını belirten Esen, "Bize ulaşan talepleri imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştık. Ancak hem Konyaaltı Kaymakamlığı'mıza hem de belediyemize bu konuda çok sayıda talep gelmeye devam ediyor" dedi.
"Bütçeden tabletler alınacak"
Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ile sorunun çözümü noktasında görüşme yaptıklarını kaydeden Esen, ihtiyaç sahibi çocukların tespit edilip, eksiklerin giderilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Esen, "Çocuklarımızın bu sorununu çözemez isek eğitimlerinde aksamalar olacak. Kaymakamlığımız ile işbirliği protokolü yaparak, ihtiyacı olan öğrencilerimizi tespit edeceğiz. Bu çocuklarımıza Konyaaltı Belediyesi bütçesinden tablet alarak, eğitimde sıkıntı yaşamaması ve eğitime ulaşma hakkını vereceğiz. Bu konuda meclis üyelerimizin bizlere destek vereceğini inanıyorum" dedi.
Başkan Esen'in konuşmasının ardından yapılan oylamaya meclis üyeleri evet oyu vererek belediyenin tablet almasını oy birliğiyle kabul etti.
NİLÜFER BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK
Nilüfer Belediyesi, uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilere, eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet dağıtıyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde evlerinden canlı dersleri takip edebilecek.
Nilüfer Belediyesi'nin, tablet ya da bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilere destek olmak maksadıyla "Eğitime Destek Olun! Eksik Olmayın" sloganıyla başlattığı kampanya, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri hâline geldi.
Pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinden sürdürmesi gereken ancak tabletleri olmadığı için eğitime katılamayan öğrencilere katkıda bulunmak için gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda destek geldi. Nilüfer Belediyesi ekipleri kampanya çerçevesinde toplanan tabletleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek, öğrencilere ulaştırmaya başladı.
Nilüfer'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere verilen kulaklık ve tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde canlı dersleri aksatmadan, evlerinden takip edebilecek.
Pandemi döneminde Nilüfer'de dayanışmanın üst düzeye çıktığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Eksik Olmayın" kampanyasına destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.