Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan’dan öğrenci ve velilere müjdeli haber! Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?

-Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf ile üniversite sınavlarına hazırlnanan 12'nci sınıflarda da yüzyüze eğitime geçilecek. Bu kademedeki öğrenciler sınava hazırlık için okullarındaki etüt çalışmaları ile destekleme kurslarına gidebiliyordu. Ancak sınıf kademesinde eğitim uzaktan eğitimle devam ediyordu. Bu öğrenciler de artık okullarında seyretilmiş olarak yüzyüze eğitime katılacak.

HAFTADA 2 GÜN



-Öğrencilerin okullarına hafta 2 gün 2 grup halinde gidecek şekilde bir planlama yapılması bekleniyor.

-Dersler 30 dakika olacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.