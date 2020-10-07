İki gün yüz yüze üç gün uzaktan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflarda yüzyüze eğitime geçileceği açıklamasının ardından okullarda nasıl eğitime başlanacağının detayları netleşti. Dersler 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak. 23 Mart'tan bu yana evde uzaktan eğitim alan öğrencilerden 2, 3, 4 ile 8 ve 12'nci sınıflar 204 gün aradan sonra okulla buluşacaklar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sınıflarda aşamalı yüz yüze eğitime nasıl geçileceğini açıkladı. İşte detaylar:Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sınıf mevcutları ve çocukların okulda kalış süreleri azalacak. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte planlaması yapılacak. Haftanın 2 gününde okulda olacaklar, sınıf mevcutları gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalışları eskiye göre kısaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için bilgiler bu hafta içerisinde paylaşılacak.Öğrencilerin okula gönderilmesinde veli rızası uygulaması devam edecek. Öğrenciyi göndermek istemeyen veliye esneklik sağlanacak, fakat öğrenciyi okula göndermeyen velinin uzaktan eğitime devam etmesi gerekecek. Öğrenci devamsız sayılmayacak.Köy okullarında da yüz yüze başlayacak. Köy okullarının tüm sınıf seviyeleri açılıyor. Taşımalı eğitimde öğrenciler en yakın merkeze yönlendiriyordu. Şu anda öğrenci sayısına bağlı olmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun görüşüne göre bazı okulların açılmaması ya da sonradan kapatılması bölgeye göre değişiklik arz edilebilecek. İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek.Uzaktan eğitim yine yüz yüze eğitimle birlikte devam edecek. Tüm kademelerde tüm yayınlar günde 3 kez tekrar edilecek. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak.Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA Destek Merkezi kuruldu. Bu sayı artacak. Öğrenciler bu şekilde kendilerine en yakın destek noktasına ulaşabilirler.: İhtiyaç sahibi olan öğrencilerin uzaktan eğitim süresindeki tablet ve bilgisayar gereksinimi de karşılanacak. MEB olarak başta ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin tablet oluşturulacak. Bazı kriterler belirledik ve buna göre öncelikleri belirledik. Cihazların dağıtımları koordine edilecek ve okul yönetimleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.MilliEğitim Bakanı Selçuk öğretmenlere de teşekkür ederek, "Öğretmenlerimiz bu süreci en sağlıklı şekilde sürdürüyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. EBA çekimlerinde görev alan ve her gün EBA'da canlı ders yapan öğretmenlerimiz var, uzaktan eğitimi bu şekilde göğüslüyorlar. Meslek liselerindeki öğretmenlerimiz de bu süreçte maske ve dezenfektan üretmek için seferber oldular, öyle büyük bir hareketlilik var ki ülkede. Bir öğretmen mesela içerik oluşturuyor, EBA'ya yüklüyor. Öğretmenlerimiz heyecanla öğrencilerini bekliyor" dedi.