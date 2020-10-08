Kampüse hijyen kriteri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğiyle, üniversitelere yönelik "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırladı. Kılavuzda, bilinen hijyen kurallarının dışında, uyulması gereken kurallardan bazıları şöyle sıralandı:Kapalı alanda maske, yakın mesafede maske ve siperlik birlikte kullanılmalı.Toplantı ve sosyal aktiviteler mümkün oldukça açık havada veya online yapılmalı.Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılmalı.Kişiler arası mesafe en az 1 metre olmalı.Derslik girişinde sınıf kapasitesi bilgilerini içeren görsel materyallere yer verilmeli.Tedbirlere, afiş-posterlerle uygun yerlerde yer verilmelidir.KILAVUZDA ayrıca, dersin niteliğine göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu durumlarda fiziki mesafe düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağına işaret edildi.