Üniversitelerin açılması hakkında son dakika açıklaması! Bilim Kurulu üyesi konuştu... Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri... Üniversiteler açılacak mı? Yurt genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim kademeli olarak genişletildi. İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin yanı sıra; 2, 3, 4, 8 ve lise 12. sınıflar da kısmi olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Bu kararın ardından üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından YÖK'e bir tavsiye kararı iletilmiş ve üniversitelerde uzaktan eğitimin devam etmesi gerektiği ifade edilmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılmasının önemli olduğunu ancak bu konunun salgının seyrine göre şekilleneceğini belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda uygulamalı dersler vermiş bir eğitim görevlisi olarak yüz yüze eğitimin özellikle bizim sağlık bilimlerinde olduğu gibi usta çırak ilişkisine dayalı bölümlerde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu'na gönderdiği tavsiye kararda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için, özellikle de güz dönemi için eğitimin uzaktan yürütülmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ayrıca uygulamalı eğitimlerin de mümkün olduğunca ertelenmesi, ertelenemeyen durumlarda da gerekli kişisel koruyucu önlemlerin alınması neticesinde eğitimlerin başlaması tavsiye edilmişti. Bu doğrultuda üniversiteler de kendi yetkili kurullarında eğitim modellerini nasıl sürdüreceklerine dair kararlar almıştı. Dün de Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte üniversitelerin kampüslerinde ve yerleşkelerinde enfeksiyonun kontrolünün nasıl olması gerektiğine dair Bilim Kurulu'nun da desteği ile önemli bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda üniversitelerin açılması durumunda kampüs ve yerleşkelerde alınması gereken önlemler detaylı olarak yer almaktadır" şeklinde konuştu.