Çocuklar maske takmalı eşyalarını paylaşmamalı

İlkokul, 8, hazırlık, 12 ve köy okulları dün yüz yüze eğitime başladı. İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati ders olacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati var. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri yapılabilecek. Uzmanlar yüz yüze eğitim döneminde velilere, öğrencilere ve öğretmenlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

Çocukların maske takma alışkanlıklarını geliştirebilmeleri için özellikle daha ufak yaştaki çocukların sevdiği karakterlerde maske takmaları sağlanmalı. Hazır çizgi film karakterli maskelerin yanı sıra sevdiği karakterlerden maske de dikilebilir. Ancak maskelerin koruyucu özelliği olması önemli. Maske doğru kullanılmalı, maskeye kirli ellerle dokunulmamalı, değiştirmeden ve değiştirdikten sonra eller dezenfekte edilmeli. Çocuğa en az 2-3 tane yedek maske verilmeli.

Ortak kullanılan alanlara temas edildikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli ve mutlaka yıkanmalı. Ellerin 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği, sosyal mesafenin önemi ve dikkat edilmesi gerektiği çocuklara öğretilmeli. Özellikle kantin, teneffüs, yemekhane gibi kalabalık alanlarda sosyal mesafeye uyulmalı. Arkadaşlarla her türlü temastan (el ele gezmek, el şakaları yapmak vs.) kaçınılması gerektiği çocuğa anlatılmalı.



EŞYALARI PAYLAŞMAYIN

Kapı kolu, lavabo, merdiven korkuluğu gibi herkesin dokunduğu alanlarla temas edildikten sonra ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiği çocuklara anlatılmalı. Çocukların dezenfektan kullanımı kontrol edilmeli, ellerin nasıl temizlenmesi gerektiği anlatılmalı. Sınıfta diğer arkadaşlarıyla silgi, kalem, kalemtıraş, kitap, yiyecek ve içecekleri paylaşmaması sağlanmalı.



EVDEN YİYECEK GÖTÜRÜN

Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli ve okullarda bulundurulmamalı. Yiyecekler mümkünse evden götürülmeli. Yeme ve içme öncesi yine el temizliği sağlanmalı.

Okul servislerine inip binilirken mesafeye dikkat edilmeli, her sırada bir kişi oturmalı, kurallara uymayanlar uyarılmalı.



OKULLARDA KORONA DENETİMİ YAPILDI

Dün ders zilinin çalmasıyla okullarda çocuklar, sosyal mesafeye uyarak sıraya girdi. Okul kapılarına gelen veliler mesafe konusunda uyarıldı. İstanbul Esenyurt'taki Altınyıldız İlkokulu'na gelen Toplum Destekli Polis Ekipleri öğrencilere maske dağıttı. Maltepe, Beşiktaş, Üsküdar ve Beyoğlu gibi ilçelerde polis, okul servisleri, minibüsler, otobüsler ve personel servislerinde koronavirüs denetimi yaptı. Öğrencilere maske dağıttı. Polisin Cesur adını verdiği maskot, öğrencileri uyardı. İstanbul'da okul kantinleri kapalı olacak. Adana'da polis, öğrencilere ve velilere broşür ve maske dağıttı. Şanlıurfa Haliliye'de bir okulda veliler mesafeye dikkat etmeyince uyarıldı. Eskişehir'de veliler koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmadı.



TABLETLERİN DAĞITIMI BU HAFTA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Selçuk, "Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor. Evinde çalışma olanağı sınırlı olan çocuklarımız için 13 bine yakın EBA destek merkezini bir ayın içinde hayata geçirdik" dedi



